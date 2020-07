Russisch dopingschandaal maakt slachtoffers: voorzitter Russische Atletiekfederatie stapt op

Yevgeny Yurchenko houdt het al na enkele maanden voor bekeken bij de Russische atletiekfederatie. De 52-jarige zakenman was pas eind februari als enige kandidaat tot voorzitter van de RusAF verkozen.

Wellicht komt vicevoorzitter Alexei Plotnikov nu aan het roer te staan. Hij staat meteen voor een bijzonder zware taak. Op 28 en 29 juli vergadert World Athletics via een videoconferentie over de toekomst van de Russische atletiek. Het lidmaatschap van de Russische federatie en de deelname van Russische atleten aan internationale kampioenschappen staan ter discussie.

De Russische atletiekfederatie had voor 1 juli een monsterboete van 5 miljoen dollar (4,4 miljoen euro) moeten betalen aan World Athletics. Dat gebeurde niet. De consequentie is dat er nu ook onder neutrale vlag geen Russen welkom zijn op de internationale kampioenschappen. Yurchenko vroeg World Athletics tevergeefs om uitstel van betaling. “We hebben het geld jammer genoeg niet gevonden”, verklaarde hij begin deze maand. “Maar de onderhandelingen met World Athletics gaan door en we hopen dat het gezond verstand zal zegevieren.”

In november 2019 besliste World Athletics om de herintegratieprocedure van de Russische atletiekbond te stoppen wegens het dwarsbomen van een dopingonderzoek naar hoogspringer Danil Lysenko. Die veroverde onder neutrale vlag in 2017 zilver op het WK in Londen en in 2018 goud op het WK indoor in Birmingham. De Athletics Integrity Unit (AIU) adviseerde World Athletics de zwaarste sanctie te overwegen - uitsluiting van de Russische federatie - maar World Athletics besloot de Russen nog één kans te geven. Midden maart besliste de federatie dat nog maximaal tien Russische atleten onder neutrale vlag mogen deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Rusland werd bovendien een boete van 10 miljoen dollar opgelegd. De helft daarvan was te betalen voor 1 juli, de andere helft was voorwaardelijk.

