Stoelendans in Bundesliga basketbal: Roel Moors volgt bij Göttingen coach op die hem vervangt bij Bamberg

Enkele dagen na zijn ontslag als hoofdcoach bij de Duitse basketbalclub Bröse Bamberg heeft Roel Moors al een nieuwe job. Moors werd maandag officieel voorgesteld als nieuwe hoofdcoach van reeksgenoot Göttingen voor komend seizoen.

De 41-jarige Moors heeft zo niet lang zonder werk gezeten. “Roel gaf ons de beste indruk van alle kandidaten waarmee we hebben gepraat”, legde Frank Meinertshagen, de algemeen directeur van Göttingen, uit op de clubwebsite. “Roel heeft in het verleden al getoond dat hij een team kan vormen en dat team naar succes kan leiden. We weten dat Roel mooie zaken kan realiseren bij een team met een klein budget.”

Ook Moors legde zijn keuze uit op de website van zijn nieuwe club. “Ik heb voor Göttingen gekozen omdat deze club met mij een aantal waarden deelt. De club heeft een uitstekend opleidingscentrum. Mijn doel is om hier een competitief team op de been te brengen, die attractief basket speelt.”

Pittig detail: bij Göttingen, de club van landgenoot Elias Lasisi, neemt Moors het roer over van de Nederlander Johan Roijakkers. Hij is de nieuwe coach van Bamberg, de club waar Moors enkele weken geleden werd ontslagen.

Moors begon zijn trainerscarrière in 2015 als vervanger van Paul Vervaeck bij de Antwerp Giants. Voordien was hij ook al assistent bij de Antwerpse club. Met de Giants haalde hij brons in de Champions League en versierde zo een transfer naar het Duitse Bamberg. (belga)