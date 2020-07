Formule 1: Mercedes gaat door met Valtteri Bottas

Vicewereldkampioen Valtteri Bottas rijdt ook volgend jaar nog het wereldkampioenschap Formule 1 voor Mercedes. De Duitse renstal bereikte daarover een princiepsakkoord met de 30-jarige Fin. Alleen de handtekeningen ontbreken nog. Dat meldt Motorsport.com.

Ondanks speculaties over de komst van de Duitser Sebastian Vettel, einde contract bij Ferrari, wordt verwacht dat Mercedes ook de samenwerking met wereldkampioen Lewis Hamilton zal verlengen. De 35-jarige Brit rijdt sinds 2013 voor Mercedes en bezorgde de renstal vijf titels (2014, 2015, 2017, 2018, 2019). Bottas, sinds 2017 in dienst, werd in de schaduw van Hamilton derde, vijfde en tweede in het kampioenschap.

Ook dit jaar domineert Mercedes. Na twee manches gaat Bottas aan de leiding in het WK en is Hamilton tweede. Bottas won vorige week de openingsmanche in het Oostenrijkse Spielberg, zondag was Hamilton op hetzelfde circuit zijn teamgenoot te snel af. (belga)