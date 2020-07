Lichaam gevonden in zoektocht naar vermiste Glee-actrice

De politie heeft een lichaam gevonden in het meer waar Glee-actrice Naya Rivera (33) woensdag is verdwenen.

Het is nog niet duidelijk of het om het lichaam van de actrice gaat. Later geeft de politie een persconferentie.

De Amerikaanse actrice raakte vermist tijdens een boottocht met haar vierjarige zoon op het meer Piru in Californië. De politie ging ervan uit dat ze is verdronken.

De actrice had een bootje gehuurd om een tochtje op het meer te maken met haar zoon. De jongen werd alleen teruggevonden op de boot. Aan de autoriteiten zei hij dat hij met zijn mama was gaan zwemmen, maar dat zij nooit was teruggekomen.

De actrice is vooral bekend voor haar rol in de serie Glee. Daar speelde ze van 2009 tot en met 2015 de cheerleader Santana Lopez. De musical-serie draait om een groep jongeren die een koor beginnen.