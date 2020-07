Slachtoffers home invasion werden overgoten met zuur en benzine

Drie gewapende en gemaskerde mannen hebben afgelopen nacht een home invasion gepleegd in een woning in Pulderbos. De daders gingen erg brutaal te werk. Ze goten zelfs zuur en benzine over een van de slachtoffers, getuigt een van de aanwezigen in het huis op ATV.

De drie gangsters vielen maandagochtend binnen in een woning in de Roosten in het Antwerpse Pulderbos, bij Zandhoven. ‘Ze waren gemaskerd en gewapend’, bevestigt parketwoordvoerster Christel Minne. ’Twee aanwezigen, een bewoner en een vriend, raakten gewond.’

De slachtoffers konden ondertussen al verhoord worden. Over een eventuele buit is nog geen duidelijkheid. ‘Wij hebben een onderzoeksrechter gevorderd. Het labo ging ter plaatse en de afdeling agressie van de federale gerechtelijke politie onderzoekt de zaak’, aldus Minne. ’In belang van het onderzoek zal geen verdere informatie gegeven worden.’