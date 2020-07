Brede steun voor dekolonisatie Brussels straatbeeld

Brussels staatssecretaris Pascal Smet (one.brussels-SP.A) richt een werkgroep op voor de dekolonisatie van de openbare ruimte. Binnen het Brusselse parlement is er brede steun voor deze ‘inclusieve en structurele’ aanpak.

Maandag lanceerde Pascal Smet (one.brussels-SP.A), Brussels staatssecretaris van Erfgoed en Stedenbouw, een oproep voor de samenstelling van een werkgroep rond dekolonisatie. Die moet bestaan uit experten binnen domeinen als de Burundese-, Congolese- en Rwandese diaspora en het koloniaal verleden. Zij moeten tegen volgend jaar een reeks maatregelen en een actieplan op tafel leggen. ‘Deze oproep zal ervoor zorgen dat het debat op een serene en inclusieve manier plaatsvindt tussen verschillende experten uit het middenveld, de wetenschap en de diaspora’, zegt Smet.

De werkgroep maakte volgens Smets woordvoerder deel uit van het Brussels regeerakkoord. Gezien de actualiteit rond de zestigjarige onafhankelijkheid van Congo en de Black Lives Matter-beweging, diende de Brusselse meerderheid (Groen, Ecolo, PS, one.brussels-SP.A, DéFI en Open VLD) een voorstel tot resolutie in om bij de regering aan te dringen op de oprichting van de werkgroep. Initiatiefneemster van het voorstel tot resolutie, Soetkin Hoessen (Groen), is blij dat Smet start met de concrete uitwerking.

Brede steun

Het voorstel tot resolutie pleit voor een structurele dekolonisatie van de openbare ruimte en gaat verder dan de oprichting van de werkgroep. Zo is er een suggestie om een evenement te organiseren voor de herdenking van de slachtoffers van de kolonisatie. Op lange termijn moet er overleg zijn met gemeenten opdat zij bij de naamgeving of hernoeming van pleinen en straten rekening houden met de diversiteit in Brussel. Na een debat in de Kamercommissie voor Financiën en Algemene Zaken vorige week en een goedgekeurd amendement van CD&V en CDH, kon het voorstel maandag rekenen op brede steun. Zowel Hoessen als parlementslid Bianca Debaets (CD&V) zeggen blij te zijn dat ze de krachten hebben gebundeld over meerderheid en oppositie heen.