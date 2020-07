Viaduct E17 in Gentbrugge drie nachten afgesloten voor herstellingen

Het viaduct van de E17 in de Gentse deelgemeente Gentbrugge wordt deze week drie nachten afgesloten voor herstellingswerken. Er is schade aan het wegdek doordat het verkeer de voorbije maanden op één zijde van de baan moest rijden in de eerste fase van de grootschalige werken aan het viaduct.

Tijdens de eerste fase wordt er gewerkt op de viaducthelft richting Kortrijk en rijdt alle verkeer op de helft richting Antwerpen, zo meldt het agentschap Wegen en Verkeer.

‘Door het extra verkeer op één zijde van het viaduct is schade ontstaan aan het wegdek. Dat wordt hersteld in de nacht van 14 juli en in het weekend van 17 juli. De herstellingen zijn nodig voor de veiligheid op het viaduct, maar ze zijn ook een belangrijke maatregel om de overlast voor omwonenden te beperken’, klinkt het.

In de nacht van 14 op 15 juli gaat de E17 richting Kortrijk dicht tussen het knooppunt Destelbergen en de afrit Gentbrugge, van 21 uur tot 6 uur. Verschillende zones van het wegdek worden afgefreesd en heraangelegd in asfalt. Alle verkeer op de E17 richting Kortrijk moet omrijden via de R4 en de E40.

‘Vanaf vrijdagavond 17 juli gaat de aannemer aan het werk richting Antwerpen. Tijdens deze werken combineert hij voegherstellingen en herstellingen aan het wegdek. ‘s Nachts (van 21 uur tot 9 uur) gaat de E17 volledig dicht richting Antwerpen en rijdt iedereen om via de N9 en de R4 (oprit Melle). Overdag blijft één rijstrook open richting Antwerpen’, meldt het agentschap.

‘Verkeer uit de richting van Kortrijk (E17) of de richting van de kust (E40) zonder bestemming in het Gentse, kiest best voor het alternatief van de E40 richting Brussel en de knooppunten Merelbeke en Destelbergen (R4). Zo kan oponthoud aan de werfzone vermeden worden.’

Extra controle

Het agentschap wil ook de overlast voor de omwonenden tijdens de werken zo veel mogelijk beperken. ‘Niet alleen de staat van het wegdek is een bepalende factor in de hinder voor de buurt. Ook het snelheidsregime tijdens de werken heeft een invloed. Door voor een snelheidsregime van 50 km/u te kiezen langs de werf, zorgt het agentschap voor een veilige werf, maar wordt ook de geluids- en trillingsoverlast voor de omwonenden beperkt. Om ervoor te zorgen dat de maximumsnelheid aan de werf gerespecteerd wordt, is er sinds het weekend van 11 juli extra controle.’