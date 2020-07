Nederlands architectenbureau annuleert opdracht in VS wegens foto Zwarte Piet

Een Nederlands architectenbureau heeft zich teruggetrokken uit een project in Baltimore vanwege een foto van een sinterklaasfeest uit 2012.

De foto werd genomen op een sinterklaasfeest op het hoofdkantoor van het architectenbureau in Rotterdam. Volgens de nieuwswebsite Baltimore Brew toont de foto een voormalige medewerker van het bedrijf als de Sint met zijn drie kinderen verkleed als Zwarte Piet.

De foto leidde tot kritiek bij de inwoners en het bestuur van de stad. Het bureau besloot daarom om zich uit het project terug te trekken.

Het architectenbureau betreurt dat het afstand moest doen van het project. ‘Een lasterlijke , anonieme e-mail is naar de stad en belangrijke leden van het projectteam gestuurd’, zo staat in een reactie aan The Architect’s Newspaper. ‘Daarin werd West 8 beschuldigd een racistische organisatie te zijn. Als bijlage stond een foto van drie mensen in black-face. West 8 vindt dat Zwarte Piet een racistisch personage is.’

Het bureau benadrukt dat het ‘sinds het incident’ in 2012 geen sinterklaasfeestjes meer houdt. Op zijn website zegt het bureau dat het elke vorm van racisme afkeurt en de Black Lives Matter-beweging steunt.

Het bureau won vorig jaar de aanbesteding - goed voor 325.000 dollar - om een deel van het waterfront in Baltimore vernieuwen.