Miljonairs vragen hogere belastingen in strijd tegen coronavirus

In een open brief vragen tientallen vooral Amerikaanse miljonairs om hen meer te belasten, om zo de factuur van de strijd tegen het coronavirus te helpen betalen. ‘Menselijkheid is belangrijker dan ons geld.’

De groep van rijke mensen - die zichzelf de Millionaires for Humanity noemen - bepleit in een open brief hogere belastingen. ‘We vragen onze overheden om belastingen te heffen op mensen zoals wij. Onmiddellijk. Substantieel. Permanent’, aldus de oproep van in totaal 84 ondertekenaars van de petitie. ‘Menselijkheid is belangrijker dan ons geld.’

‘We vullen geen rekken aan in de supermarkt, of leveren maaltijden rond. Maar we hebben wel geld. Veel geld. Geld waar vandaag veel nood aan is’, luidt de oproep, die onder meer is ondertekend door Walt Disney-erfgenaam Abigail Disney en voormalig BlackRock-manager Morris Pearl.

In hun open brief waarschuwen de miljonairs dat de crisis miljoenen mensen in armoede kan duwen en de nu al ontoereikende gezondheidssystemen nog overbelasten.

‘Regeringsleiders moeten de verantwoordelijkheid opnemen om fondsen te verzamelen, en ze eerlijk te verdelen’, klinkt het nog. ‘We hebben een grote schuld staan bij de mensen die in de frontlinie staan van deze wereldwijde strijd. De meeste essentiële werkers worden schromelijk onderbetaald voor de last die ze dragen.’

De lijst bestaat uit overwegend rijke Amerikanen, en miljonairs uit zes andere landen. Er staan geen Belgen op de lijst. Veel van de ondertekenaars behoren ook tot de groep de Patriotic Millionaires, die al sinds 2010 pleit voor een eerlijker fiscaal stelsel, waarbij de rijken zwaarder belast worden.

Vorig jaar schreven achttien superrijken ook al samen een brief, gericht aan alle kandidaten van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, met de vraag om hen meer belastingen op te leggen.

‘Met de opbrengsten kan de klimaatcrisis bestreden worden, we kunnen er de economie mee verbeteren, de volksgezondheid stimuleren, gelijke kansen creëren en de democratische vrijheden versterken. Een belasting op rijkdom is in het belang van het land’, klonk het toen.