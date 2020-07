Pairi Daiza verlaagt capaciteit en zet meer stewards in na klachten over drukte

Dierenpark Pairi Daiza gaat meer stewards inzetten om bezoekers ertoe aan te zetten alle coronamaatregelen te blijven volgen én dagelijks ook minder tickets verkopen. Dat nadat enkele bezoekers afgelopen weekend via Twitter klaagden over grote drukte in het park.

Sinds de pretparken op 1 juli de deuren weer mochten openen, blijken ook heel wat gezinnen de weg teruggevonden te hebben naar Pairi Daiza, het dierenpark in Henegouwen. Dat leidde afgelopen weekend tot enkele klachten van parkbezoekers op Twitter.

Hadden we het op voorhand geweten waren wij ook niet geweest vandaag. Niet normaal hoeveel volk er was! pic.twitter.com/ZzYt8Ke23f — Frederik Cornelis (@FredCornelis) July 12, 2020

Via zijn officiële Twitteraccount reageerde Pairi Daiza intussen op de klacht. ‘We hebben dit weekend vastgesteld dat een deel van onze bezoekers de richtlijnen niet langer volgt. We gaan dus nog strenger optreden, om het respect voor onze covid-19-regels af te dwingen’, zo klinkt het.

Nog strenger optreden? ‘Om te beginnen gaan we vanaf morgen de capaciteit van het park terug verlagen’, licht Pairi Daiza-woordvoerder Mathieu Goedefroy toe. ‘Toen het park terug opende, verkochten we ongeveer een vijfde van het gebruikelijke aantal tickets. De afgelopen dagen hadden we dat aantal opgevoerd. Daar komen we nu op terug.’ Precieze aantallen tickets wil Goedefroy niet noemen. ‘Maar de social distancing respecteren blijft in ons park dus sowieso perfect mogelijk.’

Meer stewards

‘We gaan daarnaast nog meer stewards inzetten dan nu al het geval is, om iedereen te wijzen op onze interne voorzorgsmaatregelen. Wie halsstarrig blijft weigeren die te volgen, zal als het echt moet uit het park gezet worden’, vervolgt Goedefroy. ‘Onze voorzorgsmaatregelen zijn nu al strenger dan wettelijk voorgeschreven. Mondmaskers zijn verplicht in wachtrijen, bij indoorattracties en bij contact met dieren. Doorheen het park is op heel wat plekken handgel beschikbaar, er zijn eenrichtingspaden uitgestippeld en er wordt nog meer gepoetst dan voorheen.’

Goedefroy: ‘Maar het klopt dat er bezoekers zijn die, nu de lockdown achter de rug is, denken dat alles terug bij het oude is. Sommigen zondigden tegen de social distancing, anderen droegen geen mondmaskers meer in de wachtrijen. Het aantal klachten bleef weliswaar beperkt tot enkele berichten op Twitter, maar we zijn er zeker niet blind voor.’