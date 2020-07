NFL-team geeft toe aan sponsors en publieke opinie: Washington Redskins veranderen van naam

Na weken van speculatie en publieke druk heeft het management van de Washington Redskins laten weten van naam te zullen veranderen. ‘Redskins’ verwijst naar de originele bevolking van Noord-Amerika, de Indianen. Het is de racistische ondertoon die bij de Amerikaanse publieke opinie, in de nasleep van ‘Black Lives Matter’, voor commotie zorgt.

Het Amerikaanse postbedrijf FedEx vroeg op drie juli aan de eigenaren van de American Footballclub Washington Redskins om de clubnaam te veranderen. De raam Redskins -roodhuiden- verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van het Amerikaanse continent en wordt in de VS beschouwd als kwetsend.

FedEx, naast sponsor ook aandeelhouder van het befaamde NFL-team, vond dat het tijd was voor een naamsverandering en werd daarbij zowel binnen als buiten de club gesteund. Het postbedrijf betaalde in 1998 205 miljoen dollar om de naam van het stadion te veranderen en heeft dus een belangrijke rol gespeeld in de recente uitbouw van de franchise. Clubeigenaar Dan Snyder spartelde nog even tegen en argumenteerde dat ‘Redskins’ een geuzennaam was maar is nu toch overstag gegaan.

Het persbericht van de Redskins.

In een persbericht laat het team weten dat ze vanaf vandaag de naam ‘Redskins’ laten vallen en dat ook het clublogo niet meer gebruikt zal worden. Er wordt gezocht naar een nieuwe naam en logo ‘om sponsors, fans en gemeenschap voor de komende honderd jaar te inspireren’.