MIVB neemt eerste nieuw metrostel in ontvangst

De Brusselse openbaar vervoersmaatschappij MIVB heeft maandag het eerste gloednieuwe M7-metrostel in ontvangst genomen. Het toestel zal nu uitvoerig getest worden om dan begin 2021 in gebruik te nemen op het net.

Het laatste compartiment van het gloednieuwe metrostel van de Spaanse metrobouwer CAF (Construcciones y Auxiliar Ferrocarriles) werd in aanwezigheid van de Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt en MIVB-ceo Brieuc de Meeûs van de vrachtwagen op het testspoor gerold.

Het nieuwe metrostel is iets ruimer en kan tot 758 passagiers vervoeren, zo’n dertig personen meer dan in de huidige toestellen. De bredere deuren en de volledig lage vloer vergemakkelijken het in- en uitstappen. Tot slot komt het toestel ook in aanmerking voor automatische besturing, zonder chauffeur dus, al zal dat nog niet voor meteen zijn.

Het nieuwe metrostel wordt in Haren aan de eerste tests onderworpen op vlak van prestaties en signalisaties. Tegen eind augustus wordt het metrostel verplaatst naar de metroremise Delta in Oudergem en volgen tests, zonder reizigers, op het MIVB-net. Deze zullen een drietal maanden duren en leggen de focus op onder meer de afmetingen van het metrostel, de comptabiliteit of het respecteren van de rijsnelheid.

Presentation du nouveau métro M7 #STIB ????

Voorstelling van de nieuwe M7 metro #MIVB ???? pic.twitter.com/2K8ZBE2L40 — STIB-MIVB (@STIBMIVB) July 13, 2020

Als alle testen goed gaan, kunnen de reizigers tegen begin 2021 voor het eerst op het nieuwe M7-metrostel stappen. Het nieuwe metrostel zal op lijnen 1 en 5 rijden en zorgt ervoor dat andere toestellen vrijkomen om op lijnen 2 en 6 te rijden. ‘Met deze nieuwe voertuigen kunnen we de frequentie en het aantal reizigers per metro aanzienlijk verhogen’, stelt minister Van den Brandt.

Het raamakkoord met CAF werd afgesloten voor een looptijd van twaalf jaar en omvat naast de 43 toestellen ook bijhorend uitrustingen zoals vervangstukken of een simulator. De eerste 22 metro's worden tussen juli 2020 en het derde trimester van 2022 geleverd. De leveringsdatum van de overige 21 toestellen moet nog worden vastgelegd.