Driejarig meisje gegrepen door kusttram: ‘Een spijtig ongeval’

Een driejarig meisje is maandag in Westende gewond geraakt nadat ze gegrepen werd door de kusttram. Het kind werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde iets voor 9 uur in de Henri Jasparlaan in Westende-Bad. Het meisje liep op een zebrapad voor haar Franstalige familie uit, en dook plots van achter een vrachtwagen tevoorschijn op de tramsporen.

‘De trambestuurder had het kind nog net opgemerkt en ging meteen vol in de remmen’, zo bevestigt Sonja Loos van Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn. ‘Maar een rijdende tram staat niet in een fractie stil, waardoor een aanrijding niet te vermijden was.’

Achterover gevallen

‘Gelukkig is het kindje niet onder de tram terechtgekomen, maar is ze achterover gevallen’, aldus nog Loos. Het meisje werd met verwondingen aan de benen overgebracht naar het ziekenhuis, maar zou niet in levensgevaar verkeren.

De trambestuurder verkeerde in shock, en werd na het ongeval vervangen door een collega. Hij wordt opgevangen door De Lijn.

‘We roepen iedereen op om alert te blijven bij het oversteken van de tramsporen’, zegt de woordvoerster nog. ‘Dit is een spijtig ongeval. We hopen dat het kindje snel kan herstellen.’