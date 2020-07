Twintiger maakt dodelijke val uit raam in Asse

In Asse is een 27-jarige man om het leven gekomen bij een val uit een raam. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde.

De man werd zaterdagnacht dood aangetroffen op de openbare weg in de Nerviërsstraat in Asse, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. Alles wees erop dat het slachtoffer uit het raam gevallen was.

‘Het raam op de tweede verdieping bleek open te staan. Na tussenkomst van het labo en de wetsdokter werd de tussenkomst van derden uitgesloten. Vermoedelijk is de man tijdens het roken van een sigaret aan het open raam per ongeluk naar buiten gevallen’, luidt het.