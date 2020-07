Zwitserse eersteklasser FC Zürich treedt met beloften aan tegen FC Basel: “We zitten in een heel moeilijke situatie”

De selectie van FC Zürich is in de greep van het coronavirus maar toch geeft de club geen forfait voor de competitiewedstrijd van dinsdag op het veld van FC Basel. Op de website van de Zwitserse club bevestigt de voorzitter, die zelf ook besmet is, dat de U21-ploeg zal invallen. Ook het thuisduel van zaterdag tegen Young Boys gaat zeker door.

“We zitten in een heel moeilijke situatie”, legt Ancillo Canepa uit. “We hebben de pro’s en contra’s tegen elkaar afgewogen en hebben beslist in het belang van het Zwitserse voetbal dat de matchen tegen Basel en Young Boys gespeeld worden. Als wij op deze manier kunnen verzekeren dat de competitie tot het einde kan worden afgewerkt, dan is dit in het belang van alle Super Leagueclubs. Hoewel ons Promotion Leagueteam een jong elftal is, deden ze ook al ervaring op bij de elite. Vorige week speelden ze nog twee oefenduels.”

Afgelopen weekend bleek Zürich-verdediger Mirlind Kryeziu besmet met het nieuwe coronavirus en werd uit voorzorg de match tegen FC Sion afgelast. De hele selectie ging in quarantaine en werd getest en dat bracht nog een rist positieve gevallen aan het licht. Er zijn inmiddels zes spelers en drie begeleiders besmet, net als de voorzitter.