Premier League-speler Wilfried Zaha na haatberichten op sociale media: “Dingen moeten veranderen”

Wilfried Zaha heeft maandag op zijn Twitterpagina de Engelse politie bedankt voor hun “snelle optreden” nadat hij via de sociale media enkele haatberichten had ontvangen. Een 12-jarige jongen werd geïdentificeerd als dader en opgepakt. De spits van Crystal Palace zegt dat hij wel vaker zulke boodschappen krijgt en vindt dat de maat vol is. “We hebben actie nodig, we hebben opvoeding nodig, dingen moeten veranderen”, schrijft hij.

Zaha postte zondag op Twitter drie screenshots met racistische berichten afkomstig van een Instagramaccount van een Aston Villa-fan. Later op de dag werd een jongen van 12 door de West Midlands Police opgepakt. Hij mocht het bureau maandagmorgen verlaten maar het onderzoek loopt nog.

“Mensen moeten begrijpen dat, wat ook je leeftijd is, daden en woorden gevolgen hebben en schuilen achter sociale media niet kan”, zegt Zaha. “Het is belangrijk dat socialemediaplatforms doen zoals ze gisteren deden en deze individuen opsporen en hen verwijderen. Het is niet de eerste keer dat ik zo’n berichten krijg, en evenmin ben ik de enige speler naar wie zo’n boodschappen worden gestuurd - het gebeurt elke dag”, benadrukt de aanvaller.

Zaha bedankt iedereen die hem steunt maar voegt eraan toe: “Het is niet genoeg dat je walgt van deze berichten die ik heb gekregen en dan weer verderdoet. Het is niet genoeg te zeggen #neetegenracisme. We hebben actie nodig, we hebben opvoeding nodig, dingen moeten veranderen.”

Naast Zaha kreeg ook David McGoldrick, aanvaller van Sheffield United, afgelopen weekend haatberichten toegestuurd via sociale media. Ook daarvoor is nu een onderzoek gestart.