Nieuwe update kleurencodes: Bulgarije, Kroatië, Luxemburg en Roemenië nu ‘oranje’ voor vertrek

Bulgarije, Kroatië, Luxemburg en Roemenië zijn maandag toegevoegd aan de landen met code oranje voor het vertrek. Dat blijkt uit de landenlijst op de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Voor die vier landen gold ook al code oranje voor Belgen die uit die landen terugkeren.

Buitenlandse Zaken kent EU-landen een kleurcode toe die reisadviezen aangeven. De lijst is opgesplitst in ‘vertrek’ en ‘terugkeer’.

Code oranje houdt in dat reizen mogelijk is, maar mits quarantaine, een test of andere voorwaarden. De FOD Buitenlandse Zaken raadt reizigers aan de reisadviezen op de website van de overheidsdienst te controleren en zich in te schrijven via TravellersOnline.

Nieuw is dat Belgen die naar Bulgarije, Kroatië, Luxemburg en Roemenië vertrekken, nu rekening moeten houden met een ‘verhoogde waakzaamheid’. Dat staat op de website diplomatie.belgium.be. Dat was ook al het geval voor Belgen die uit die landen terugkeren naar huis.

Eerder waren de Oostenrijkse deelstaat Oberösterreich, Bulgarije, Kroatië, de Spaanse regio Aragon, Luxemburg, het Italiaanse Trente, De Algarve en Alentejo in Portugal, het Zwitserse kanton Ticino, Roemenië, de Tsjechische regio Moravië-Silezië (Moravskoslezský), de Poolse regio Slaskie en de Britse regio’s Midland, North East & Yorkshire, Northern Wales en Noord-Ierland aan aangeduid als oranje voor terugkerende reizigers.

Rode zones

De Portugese regio’s Amadora, Odivelas, Sintra, Loures en Lissabon en het Spaanse district Segrià (Catalonië) en het district La Mariña (provincie Lugo, Galicië) zijn rood bevonden, zowel voor vertrek als aankomst. Dat geldt ook voor de Britse stad Leicester en Zweden.

Finland, Noorwegen en Malta staan ook op de rode lijst voor vertrek.

Let op: deze lijst wordt regelmatig geüpdatet. De meest recent vindt u hier.