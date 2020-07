Van pedofilie beschuldigde Fransman gestorven in Indonesië

Een Fransman die in Indonesië opgepakt was voor het seksueel misbruik van meer dan 300 minderjarige kinderen, is gestorven in een plaatselijk ziekenhuis. Volgens de politie stierf hij aan de verwondingen die hij opliep tijdens een zelfmoordpoging.

De Fransman Francois Abello Camille (65) is overleden in een politieziekenhuis. Drie dagen daarvoor ondernam hij een zelfmoordpoging, zegt Yusri Yunus, een woordvoerder van de politie. De Franse ambassade in Jakarta weigerde commentaar te geven.

Er moet nog een autopsie worden uitgevoerd. De politie bevestigde dat Camille een advocaat had, maar heeft zijn naam niet vrijgegeven.

Vorige week donderdag werd Camille opgepakt. Hij zou kinderen in een hotel in Jakarta hebben uitgenodigd en hen tussen de 250.000 roepia (16,13 euro) en 1 miljoen roepia (65 euro) betaald hebben om seks met hem te hebben terwijl ze gefilmd werden, zei de politiechef van Jakarta, Nana Sujana toen.

‘Toen speurders zijn hotelkamer binnenvielen, werd hij er halfnaakt met twee kinderen aangetroffen’, zei Nana Sujana. Ook vonden ze in de kamer een laptop met video-opnames van zijn seksuele daden met 305 minderjarigen.

Camille riskeerde de doodstraf, levenslang of chemische castratie.

