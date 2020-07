Dochter Mandela en voormalige Zuid-Afrikaanse first lady Zindzi Mandela gestorven

Zindzi Mandela, de dochter van, is op 59-jarige leeftijd gestorven. Ze laat een echtgenoot en vier kinderen na. Ze was van 1996 tot 1998 de Zuid-Afrikaanse first lady naast haar vader totdat die met zijn derde vrouw trouwde.

Zindziswa or Zindi Mandela, dochter van de voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela en anti-apartheid activiste Winnie Madikizela-Mandela, is overleden. Ze stierf in een ziekenhuis in de stad Johannesburg. Dat werd bekendgemaakt door de Zuid-Afrikaanse regering. Zindzi was ambassadrice voor Zuid-Afrika in Denemarken. Als dichter bracht ze in 1978 het boek ‘Black as I Am’ uit.

First lady van Zuid-Afrika

Ze was slechts twee jaar toen haar vader in de gevangenis terechtkwam voor zijn strijd tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Op haar 25ste, in 1985, kreeg ze internationale bekendheid toen ze een brief van haar vader, die toen nog in de gevangenis zat, voorlas. In die brief wees hij het vrijheidsaanbod van de toenmalige Zuid-Afrikaanse president P.W. Botha af. De president wou Mandela vrijheid geven als hij het gebruik van ‘geweld als een politiek wapen onvoorwaardelijk zou afkeuren’.

Zindzi maakte deel uit van het Afrikaanse Nationaal Congres (ANC), de politieke groepering waarvan haar vader leider was toen hij naar het Robbeneiland verbannen werd. Toen hij na zijn vrijlating verkozen werd tot president van Zuid-Afrika, was hij reeds gescheiden van Winnie. Daarom vergezelde Zindzi haar vader naar zijn eedaflegging als president van Zuid-Afrika. Ze werd daarop de first lady van Zuid-Afrika totdat haar vader in 1998 hertrouwde met Graça Machel, de voormalige first lady van Mozambique.

Zindzi in 2013. Foto: REUTERS

In een reactie laat ANC-woordoverder Pule Mabe weten dat ‘ze veel te vroeg gestorven is. Ze speelde nog steeds een rol bij de transformatie van onze eigen samenleving en had nog een grotere rol te spelen bij het ANC.’

Twittercontroverse

Vorig jaar veroorzaakte ze controverse toen ze er op Twitter voor pleitte dat het land dat in bezit is van witte Zuid-Afrikanen teruggegeven wordt aan onteigende zwarte Zuid-Afrikanen. Ze gebruikte daarbij de hashtags #TheLandIsOurs en #OurLand. Ze was toen al ambassadrice en de minister van Buitenlandse Zaken, Naledi Pandor, droeg haar op ‘zich zo te gedragen’ en het sociale mediabeleid van het kabinet te volgen.

Haar ouders Nelson Mandela en Winnie Madikizela-Mandela scheidden in 1996 en overleden respectievelijk in 2013 en in 2018.

Het is niet duidelijk waaraan Zindzi Mandela is gestorven. Ze laat haar echtgenoot en vier kinderen, waaronder de Zuid-Afrikaanse schrijfster Zoleka Mandela, na.