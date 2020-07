Een optreden van Gene Thomas aan het kasteel van Laarne, in Oost-Vlaanderen, is vrijdagavond uit de hand gelopen. Ook in Puurs-Sint-Amands heeft een openluchtfeest met dj zondagavond voor beroering gezorgd. Op bovenstaande en onderstaande amateurbeelden is te zien hoe er op beide evenementen van social distancing helemaal geen sprake was.

‘Driekwart van de bezoekers kwam van buiten de gemeente, dus ik vermoed dat het vooral fans van Gene Thomas waren’, zegt burgemeester van Laarne Ignace De Baerdemaeker (Open VLD). ‘De zanger heeft op een schandelijke manier het publiek opgezweept, waardoor alle coronamaatregelen met de voeten werden getreden.’

‘Aanvankelijk zat iedereen, zoals voorgeschreven, op een stoel, maar toen is de zanger het publiek beginnen opzwepen. De politie probeerde nog te redden wat er te redden viel, maar even later gebeurde net hetzelfde. Het optreden werd stopgezet en de 400 toeschouwers werden om 23.30 uur naar huis gestuurd.’

Ook Anniek De Vlieger, die bij het optreden aanwezig was, is niet te spreken over het evenement: ‘Dit getuigt van weinig of geen respect naar andere muzikanten toe die het wel goed proberen te doen.’

Wat met Stan Van Samang?

Op 26 juli staat er in Laarne normaal een optreden van Stan Van Samang op het programma. ‘We hebben intussen samengezeten met de mensen van de zomerbar. Good Mood is een prima organisatie en we zijn enkele zaken overeen gekomen. Er zal geen luide muziek meer gespeeld worden, er komen ook geen dj’s meer en het aantal bezoekers wordt beperkt tot 300’, aldus De Baerdemaeker.

‘De bezoekers mogen ook niet meer zelf eten en drinken halen, ze worden aan tafel bediend. Indien alles de komende twee weken vlot en correct verloopt, dan mag Stan Van Samang optreden, dan wel voor een beperkt publiek van 200 personen.’

‘Onbegrijpelijk’

Ook in Puurs-Sint-Amands heeft een openluchtfeest met dj in Park Fort Liezele voor beroering gezorgd. Op onderstaande beelden is duidelijk te zien dat de 400 aanwezigen zich niets aantrekken van de social distancing. Veel mensen dragen geen mondmasker en er wordt naar hartenlust gedanst en gefeest.

Om 22 uur was het feest afgelopen. Volgens een buurtbewoner waren er opvallend veel niet-Puursenaren aanwezig en zelfs Nederlanders. ‘En nu maar hopen dat onze gemeente over twee weken niet met een coronapiek zit.’