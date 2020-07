Huidig president Duda uitgeroepen tot winnaar presidentsverkiezingen Polen

Andrzej Duda werd in Polen met 51,21 procent van de stemmen herverkozen als president. Dat heeft de Poolse Nationale Kiescommissie bekendgemaakt.

Peilers hadden voorspeld dat de Poolse verkiezingen een nek-aan-nekrace zouden worden, en dat werd het ook. Gisterenavond had de zittende president met 50,4 procent van de stemmen een lichtte voorsprong op uitdager Rafal Trzaskowski. De burgemeester van Warschau haalde toen 49,6 procent.

Maandagochtend waren 99 procent van de stemmen geteld en voelde het Poolse Nationale Kiescommissie zich zeker genoeg om Duda als winnaar van de verkiezingen uit te roepen. Hij klokt af op 51,21 procent. Met een verschil van zo’n 500.000 stemmen tussen de twee kandidaten zijn, is er sprake van een nipte overwinning en een verdeeld Polen.

De macht van de president in Polen is beperkt, maar dat Duda werd herverkozen en de Polen nipt niet voor de progressieve Trzaskowski kozen, maakt het regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) waarvan Duda een bondgenoot is, de komende jaren gemakkelijker. PiS wil immers doorzetten met haar conservatieve restauratiepolitiek.

De opkomst bij deze verkiezingen was met 68,12 procent bijna een record voor het Oost-Europese land.

De stemmen uit de resterende stembureaus zullen het eindresultaat ‘niet significant meer veranderen’, aldus de voorzitter van de kiescommissie tijdens een persconferentie.