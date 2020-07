Opnieuw lichte stijging: gemiddeld 90 nieuwe besmettingen per dag

Uit cijfers van Sciensano blijkt dat er opnieuw een stijging is in het aantal besmettingen. Per dag worden nu 90 nieuwe besmettingen vastgesteld, dat is een stijging van 2 procent.

Sciensano meldt dat er voor de derde dag op rij een stijging is van het aantal besmettingen. Viroloog Marc Van Ranst telt ook de twee dagen mee waarin een heel lichte stijging te merken was en zegt in De Ochtend op Radio 1 dat er vandaag de vijfde dag op rij een stijging te zien is in de cijfers.

Van 3-9 juli waren er gemiddeld 90 gevallen per dag tegenover 88 de week voordien. De stijging doet zich vooral voor in de provincie Antwerpen, in Brussel en in het zuiden van West-Vlaanderen.

Sinds enkele weken publiceert Sciensano op zondag en maandag geen gegevens meer over het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens. Ons land telt nu in totaal 62.707 bevestigde besmettingen. De afgelopen twee weken waren er gemiddeld 10,9 gevallen per 100.000 inwoners.

‘We zijn een beetje in slaap gewiegd door de kleine stijgingen, maar als je het optelt zie je dat de cijfers wel degelijk naar omhoog gaan’, zei Van Ranst. ‘Gelukkig zijn er nog geen stijgingen in het aantal opnames in het ziekenhuis, maar uiteindelijk zal dat wel het geval zijn’, zei hij.

Volgens de viroloog wordt er minder gelet op de coronamaatregelen. ‘Daar zullen we een prijs voor betalen.’

Reizen

‘Het is virologisch gezien nog te vroeg om te reizen’, zei Van Ranst. ‘De maatregel om mondmaskers te dragen op drukke plaatsen kwam er niet voor niets. Het kaartje met rode zones gaat nog vaak veranderen, al zijn er wel veilige plekken om op reis te gaan.’