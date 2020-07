Kleinzoon Elvis Presley overleden

Benjamin Keough, de kleinzoon van Elvis Presley, is overleden op 27-jarige leeftijd. Dat heeft de manager van zijn moeder, Lisa Marie Presley, gemeld.

Het is niet duidelijk in welke omstandigheden Keough gestorven is.

Benjamin was de zoon van Lisa Marie Presley en muzikant Danny Keough. Hij leek erg op zijn grootvader, die eveneens op jonge leeftijd overleed. Hij was 42 toen hij in 1977 stierf.

Volgens de Britse krant Daily Mail kreeg Keough in 2009 een contract van 5 miljoen dollar aangeboden om vijf albums op te nemen, al is het niet zeker of dat contract wel echt heeft bestaan.