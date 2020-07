Duda vergroot voorsprong een beetje in nieuwe exitpoll Presidentsverkiezingen Polen

Ontslagnemend president Andrzej Duda vergroot zijn voorsprong een beetje na de tweede ronde van de Poolse presidentsverkiezingen van zondag.

In een nieuwe exitpoll krijgt hij 51 procent van de stemmen achter zich, tegenover 49 procent voor zijn liberale tegenstander Rafal Trzaskowski.

De meest recente exitpoll is gebaseerd op bevragingen na de stembusgang in 500 stembureaus en op de gedeeltelijke resultaten van 450 van die 500 stembureaus. Volgens onderzoeksinstituut Ipsos, dat de peiling uitvoerde, geldt er een foutenmarge van maar 1 procentpunt.

Het ziet er dus naar uit dat Duda opnieuw verkozen is. Hij had zondagavond al de overwinning opgeëist, toen uit peilingen bleek dat hij 50,4 procent van de stemmen had gehaald.

De officiële resultaten worden pas ten vroegste maandagavond verwacht.