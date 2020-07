Al elf doden bij onrust in Malinese hoofdstad Bamako

In de Malinese hoofdstad Bamako zijn door onrusten nu al elf doden gevallen sinds vrijdag. Dat melden de hulpdiensten.

In Bamako is het sinds vrijdag erg onrustig. Betogingen tegen president Ibrahim Boubacar Keita (IBK) werden gevolgd door de zwaarste rellen in jaren in hoofdstad Bamako. En ook in het weekend waren er opstoten van geweld. Zaterdagavond kondigde de president een ‘feitelijke ontbinding’ van het gecontesteerde Grondwettelijk Hof aan om de gemoederen te bedaren, maar ook zaterdagavond en zondag waren er nog protesten.

Imam Mahmoud Dicko, beschouwd als de leider van het protest, klaagt de endemische corruptie aan in Mali, maar riep zijn aanhangers ook op tot kalmte.

Eerder was er sprake van zeven doden bij de protesten, maar volgens de tegenstanders van ‘IBK’ kwam dat cijfer niet overeen met de werkelijkheid. Een anonieme bron binnen de hulpdiensten meldde zondag dat er 11 doden vielen.

Keita werd in 2018 verkozen voor een tweede termijn van vijf jaar, maar krijgt toenemende kritiek over de economische crisis en het jihadistisch geweld dat hij maar niet onder controle krijgt.