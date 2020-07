De zes partijen die enkele weken geleden nog constructief geen veto’s tegen mekaar stelden, dreigen elkaar nu openlijk af over abortus. N-VA-voorzitter Bart De Wever zet maximale druk, en pikt en passant hét CD&V-thema bij uitstek in.

Van de 11 juli-toespraak die N-VA-voorzitter Bart De Wever zaterdag hield in het Schoonselhof in Antwerpen, is niet veel blijven hangen. Van de korte reactie die hij daarna gaf op vragen over de formatie ...