Inbraak in vakantievilla Nederlandse koninklijke familie

Dieven hebben vorige week ingebroken in de vakantievilla van de Nederlandse koninklijke familie in Toscane. Dat wordt in Nederland bevestigd na berichtgeving in Il Messaggero.

Volgens de Italiaanse krant is er bij de inbraak niets van waarde meegenomen.

De criminelen zouden het landgoed zijn binnengedrongen door over een hek te klimmen en de deur te forceren. De bewaker van de villa in Pratale, nabij Firenze, was op dat moment niet aanwezig.

De auto waarin de dieven zijn gevlucht, werd kort daarna aangetroffen op een plaats die niet ver van de vakantiewoning van koning Willem-Alexander en koningin Máxima ligt.