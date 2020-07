Lewis Hamilton domineert GP van Stiermarken, beide Ferrari’s rijden elkaar opnieuw uit de race

Lewis Hamilton (Mercedes) heeft zijn eerste zege van het ingekorte Formule 1-seizoen beet. De wereldkampioen vertrok vanaf pole in de GP van Stiermarken en kwam nooit echt in de problemen. Valtteri Bottas (Mercedes) maakte er een dubbelzege van na een laat inhaalmanoeuvre op Max Verstappen, die als derde man mee mocht op het podium. Bottas blijft WK-leider.

Het Formule 1-veld bevond zich voor de tweede keer in één week tijd op de Red Bull Ring voor een officiële Grote Prijs. Dit keer niet de Grand Prix van Oostenrijk, maar wel de Grand Prix van Stiermarken: een unicum in de sport. Vorige week leverde de race op de Ring alvast flink wat spektakel op en zondag gingen de piloten aanvankelijk gewoon op dat gewoon verder, want al in de eerste ronde ging het stevig mis.

Uitgerekend de twee wagens van Ferrari, het team dat dit jaar zoveel problemen kent en ook dit weekend totaal niet uit de verf kwam, botsten met elkaar in de openingsronde. Charles Leclerc probeerde met een wel erg optimistisch manoeuvre zijn teamgenoot Sebastian Vettel en enkele concurrenten in te halen in de derde bocht. Resultaat: de achtervleugel van Vettel werd tot schroot herleid. Ook de vloer van Leclerc was naar de filistijnen, waardoor de beide scharlaken bolides voor de tweede keer in vijf wedstrijden (!) uit de race lagen na een onderlinge botsing.

Hamilton als een speer

De safety car kwam even de baan op terwijl de brokken opgeruimd werden. Toen de race hervat werd, ging Lewis Hamilton er als een speer vandoor. Max Verstappen probeerde uit alle macht aan te klampen, maar de wereldkampioen bedreigen zat er nooit in - ook niet na de pitstops.

Achter de top drie viel meer actie te beleven. Sergio Pérez (Racing Point) kende op zaterdag een slechte kwalificatie en vertrok daardoor pas als zeventiende, maar de Mexicaan vocht zich met enkele knappe inhaalbewegingen vlot terug naar voren. Iets na halfweg lag de Mexicaan zowaar al vijfde. Checo zag in de verte ook nog de Red Bull van Alexander Albon rijden: ook de vierde plek was dus nog in zicht.

Spectaculaire slotrondes

In de slotfase werd het plots heel heet in de bergen van Stiermarken, want Valtteri Bottas had Max Verstappen in het vizier gekregen. De Nederlander met Vlaamse roots kon zijn oudere rivaal aanvankelijk nog knap afhouden, maar vier rondes voor het einde moest Verstappen zich toch gewonnen geven.

Kort daarna ging het opnieuw bijna mis toen Albon en Pérez elkaar raakten in het duel om de vierde plek, maar beide wagens bleven op de baan. Pérez moest door het contact wel nog enkele rondes met een zwaar beschadigde neus rijden.

Sergio Pérez (voorgrond) kwam met een kapotte neus over de streep. Foto: AP

Ook het duel om de zesde plek tussen Daniel Ricciardo (Renault), Lance Stroll (Racing Point) en Lando Norris (McLaren) in de twee laatste rondes was er één om duimen en vingers bij af te likken. Norris slaagde er uiteindelijk in om zijn beide concurrenten te verschalken, en de piepjonge Brit pakte in de laatste meters zelfs nog de vijfde plek over van de sukkelende Pérez. Die werd zesde, gevolgd door Stroll en Ricciardo. De laatste punten waren voor Carlos Sainz Jr. (McLaren) en Daniil Kvyat (AlphaTauri).

Valtteri Bottas blijft leider in het WK met 43 punten. Lewis Hamilton heeft er nu 37 en is tweede. De verrassende nummer drie is Lando Norris met 26 punten.

De volgende race is er al over een week: dan wordt de GP van Hongarije verreden op de Hungaroring, net buiten de hoofdstad Boedapest. Het zal pas de derde race zijn van het ingekorte seizoen 2020.

Uitslag GP Stiermarken:

1 GB Lewis Hamilton Mercedes 1h

2 FI Valtteri Bottas Mercedes + 13.719

3 NL Max Verstappen Red Bull Racing + 33.698

4 TH Alexander Albon Red Bull Racing + 44.400

5 GB Lando Norris McLaren + 61.470

6 MX Sergio Perez Racing Point + 62.387

7 CA Lance Stroll Racing Point + 62.453

8 AU Daniel Ricciardo Renault + 62.591

9 ES Carlos Sainz jr McLaren + 1 ronde

10 RU Daniil Kvyat Alpha Tauri + 1 ronde

11 FI Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing + 1 ronde

12 DK Kevin Magnussen Haas F1 + 1 ronde

13 FR Romain Grosjean Haas F1 + 1 ronde

14 IT Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing + 1 ronde

15 FR Pierre Gasly Alpha Tauri + 1 ronde

16 GB George Russell Williams + 2 rondes

17 CA Nicholas Latifi Williams + 2 rondes

Opgaves:

18 FR Esteban Ocon Renault

19 MC Charles Leclerc Ferrari

20 DE Sebastian Vettel Ferrari