Paus Franciscus is ‘zeer gekwetst’ over Hagia Sophia-beslissing, Erdogan verwerpt internationale kritiek

Paus Franciscus zegt zondag dat hij ‘zeer gekwetst’ is over de Turkse beslissing om de Hagia Sophia in Istanboel om te vormen tot een moskee. Intussen verwerpt de Turkse president Erdogan de internationale kritiek en benadrukt zijn woordvoerder dat het gebouw toegankelijk blijft voor toeristen.

‘Mijn gedachten gaan uit naar Istanboel, ik denk aan de Hagia Sophia. Ik ben zeer gekwetst’, aldus de paus in een eerste, korte reactie van het Vaticaan op de recente ontwikkelingen rond de vroegere kerk.

De paus is niet de eerste die zijn kritiek uit op de beslissing van Ankara. Internationaal kwam er eerder al veel verzet. De Turkse president Recept Tayyip Erodagen verwerpt de kritiek en zei zaterdag dat het een ‘soeverein recht’ is van zijn land om van de Hagia Sophia opnieuw een plaats van gebed te maken. ‘We hebben deze beslissing niet gebaseerd op wat andere zeggen, maar op basis van ons recht.’

Hij veroordeelde in de speech ook de landen die de beslissing bekritiseerde. ‘Degenen die in hun eigen land geen stappen zetten tegen islamofobie [...] vallen Turkije aan omdat het zijn soevereine rechten wil gebruiken.’

Waarnemers zien in het manoeuvre een poging van Erdogan om de aandacht af te leiden van de economische problemen waarmee Turkije kampt.

Toerisme

De Hagia Sophia maakt deel uit van Unesco’s Werelderfgoed en is een van de populairste toeristische bestemmingen in Istanboel. Vorig jaar bezochten bijna 4 miljoen mensen het gebouw uit de 6de eeuw.

Het wereldbekende gebouw werd opgetrokken door de Byzantijnen en werd in 1453, nadat de Ottomanen Constantinopel veroverd hadden, een moskee. In 1934 besliste Kemal Atatürk, de grondlegger van Turkije en de eerste president van het land, om van de moskee een museum te maken.

Volgens Ibrahim Kalin, Erdogans woordvoerder, betekent de beslissing niet dat het gebouw niet meer door toeristen bezocht zal kunnen worden.

Binnenin is de Hagia Sophia een mix van islamitische en christelijke symbolen. Foto: AFP

Het is nog niet helemaal duidelijk of er bouwkundig veel zal veranderen aan het gebouw. Binnenin zijn er eeuwenoude christelijke mozaïeken van toen de Hagia Sophia nog een kerk was. De kans bestaat dat deze in het meest ingrijpende scenario afgedekt worden bij de eredienst. Het Directoraat voor Religieuze ­Zaken, dat door de beslissing zal waken over het financiële beheer van de Hagia Sophia, oordeelde onlangs immers dat het ‘makruh’ (‘laakbaar’) is om te bidden onder christelijke symbolen.

In een interview met TRT World Now lijkt Kalin echter aan te geven dat het zover niet zal komen: ‘De Hagia Sophia zal, met zijn oude schoonheid, religieuze en historische artefacten, mozaïeken, iconen, schilderijen, kalligrafie, en al haar andere kwaliteiten, toegankelijk zijn voor iedereen om te bezoeken, na te denken of te bidden.’

De Hagia Sophia is op dit moment gesloten. 24 juli opent het gebouw opnieuw, deze keer als een moskee.