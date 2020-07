Stad Antwerpen telt 85 besmettingen in zeven dagen: ‘En dan moet het reiseffect nog komen’

Met 85 gevallen in de jongste zeven dagen is de stad Antwerpen met ruime voorsprong koploper qua aantal besmettingen met het coronavirus in ons land. Vooral twintigers en 50-plussers lopen het virus op. ‘We moeten niet panikeren, maar dit is een wake-upcall. Het virus waart nog rond en het effect van onze buitenlandse vakanties moet nog komen’, waarschuwt epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen).