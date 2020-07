Britse sportinstantie reageert op hetze over energiedrank: “Atleten werden niet als proefpersonen gebruikt voor Spelen van 2012”

UK Sport beweert geen atleten in gevaar gebracht te hebben door hen een experimenteel middel toe te dienen in aanloop naar de Olympische Spelen van 2012 in Londen. De hoogste sportinstantie in het Verenigd Koninkrijk reageert daarmee op een artikel in de Mail on Sunday.

Volgens de zondagseditie van de Britse tabloid werden 91 atleten, uit acht sporten, voorzien van de energiedrank DeltaG, zonder de garantie dat dit middel vrij was van bijwerkingen of geen positieve dopingtesten zou opleveren. De sporters moesten een document ondertekenen waardoor UK Sport niet aansprakelijk kon gesteld worden en ze mochten ook niet in het openbaar praten over het project, aldus de Mail on Sunday.

UK Sport stelt echter dat het het Wereldantidopingagentschap (WADA) en het Britse antidopingbureau heeft gecontacteerd om er zeker van te zijn dat het product conform de toen geldende regels kon ingenomen worden en dat de gezondheid van de atleten hierdoor niet in gevaar zou komen.

“UK Sport financiert geen onderzoeksprojecten gericht op het bereiken van een prestatievoordeel ten koste van de gezondheid van de atleten”, zo klinkt het in een persbericht. Het afwijzen van aansprakelijkheid en het oproepen tot discretie zijn volgens UK Sport gangbare praktijken bij het uittesten van producten.

Groot-Brittannië behaalde 29 gouden medailles op de Olympische Spelen in Londen en eindigde op de derde plaats in de medailletabel.