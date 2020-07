Duizenden manifesteren in Tel-Aviv tegen beheer van coronapandemie

Op het Rabinplein in de Israëlische stad Tel Aviv zijn zaterdag duizenden manifestanten samengekomen om te protesteren tegen het beheer van de coronacrisis en haar gevolgen door de Israëlische regering.

De politie gaf geen raming van het aantal manifestanten, maar de openbare tv-zender Kan 11 berichtte over duizenden aanwezigen op het plein. De meeste manifestanten droegen mondmaskers maar hielden zich niet aan de afstandsregels. De politie arresteerde verschillende demonstranten.

De manifestatie werd georganiseerd door groepen van zelfstandigen, kmo’s maar ook artiesten die zich in de steek gelaten voelen door de regering na het verplicht sluiten van hun handelszaken en de openbare plaatsen tijdens de pandemie. Ook studentenverenigingen namen deel. Veel jongeren zijn ongerust en zitten vandaag zonder werk.

Werkloosheid

Israël legde half maart een strikte lockdown op. Vanaf eind mei werden sommige beperkingen opgeheven. Het aantal besmettingen is opnieuw gestegen, wat leidde tot het herinvoeren van beperkingen, onder meer de sluiting van bars, nachtclubs, sportzalen en openbare zwembaden.

De werkloosheid in Israël is de jongste maanden opgelopen van 3,4 procent in februari naar 27 procent in april om in mei licht terug te vallen naar 23,5 procent. De cijfers van juni zijn nog niet gepubliceerd. Loontrekkenden zonder werk kunnen werkloosheid aanvragen, veel zelfstandigen wachten sinds maanden op door de regering beloofde steun en hulpmaatregelen. Sommige manifestanten riepen ‘Bibi, ga naar huis’, een verwijzing naar de bijnaam voor de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

‘Terreuraanval op de gezondheid’

Vrijdag kondigde het ministerie van Volksgezondheid een recordaantal nieuwe besmettingen aan, meer dan 1.500. Israël, dat circa 9 miljoen inwoners telt, registreerde op 21 februari zijn eerste covid-19-zaak. Sindsdien werden meer dan 36.000 besmettingen opgetekend, en stierven zo’n 350 mensen aan het virus.

De Israëlische gezondheidsminister Yoav Kisch erkent de economische crisis maar noemt de protesten niettemin een ‘terreuraanval op de gezondheid’. Dat schreef Kisch zondag op Twitter.

Foto: EPA-EFE