Sluikstorter op heterdaad betrapt met auto vol bouwafval

Tijdens een anonieme politiecontrole in de Antwerpse gemeente Hoboken werd een man op heterdaad betrapt op sluikstorten. De auto van de man zat propvol met bouwafval en vuilzakken. In de nabije struiken werd exact hetzelfde afval gevonden.

Het wijkondersteuningsteam van de Antwerpse politie merkte afgelopen nacht in de Zeelandstraat een eenzame auto op. De wagen stond geparkeerd in een hoekje van de parking met de bestuurder er nog in.

Toen de politie een kijkje ging nemen, kon de 19-jarige man geen zinnige verklaring geven over zijn aanwezigheid op de verlaten plek. Wat de agenten ook opviel in de wagen, was het vele bouw- en sloopafval in zwarte en blauwe vuilniszakken.

Enkele meters verderop was in het struikgewas eenzelfde soort afval gedumpt. Ook de vuilniszakken kwamen overeen. De politie vermoedt dat de man hier al eerder afval kwam dumpen. De man kreeg een proces-verbaal voor deze overtreding.