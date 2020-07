Nederlandse reddingsdiensten zoeken in Noordzee naar Duits meisje (14)

Bij het Waddeneiland Ameland wordt zondagmiddag gezocht naar een 14-jarig Duits meisje. Ze raakte zaterdagavond vermist. Dat meldt de NOS.

‘Het meisje ging met haar zusje kijken naar de zonsondergang vanuit het water, en ze zijn daarbij in problemen gekomen’, zegt de Amelandse burgemeester Leo Pieter Stoel aan Omrop Fryslân. Het Duitse gezin is op Ameland op vakantie. Zaterdag rond 22.30 uur sloegen de vader en het zusje alarm, toen ze het meisje niet meer zagen. Het gezin is opgevangen door de politie.

Reddingsmaatschappij KNRM verwacht niet haar nog levend te vinden, vanwege de sterke stroming en de temperatuur van het water. ‘Waarschijnlijk is ze door de sterke stroming afgedreven en door het donker uit het zicht verdwenen’, zegt de KNRM. Er zijn twee reddingsboten ingezet en een helikopter van de kustwacht. Er wordt gezocht op het water, het strand, in de duinen en in de verdere omgeving.

Zaterdagavond en -nacht werd met vijf reddingsboten van de KNRM op Ameland en Terschelling en een helikopter van de kustwacht urenlang naar haar gezocht. Ook bij Schiermonnikoog werd gezocht, omdat de stroming die kant op stond. De zoekactie werd rond 03.30 uur gestaakt toen het hoogwater werd en om 05.30 hervat.