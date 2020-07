Bouchez niet onder de indruk van dreigement De Wever: ‘tijd om te stemmen over abortuswet’

Ondanks de uithaal van N-VA-voorziter Bart De Wever gisteren wil MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez nog steeds dat er gestemd wordt over de versoepeling van de abortuswet.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is niet onder de indruk van het dreigement van Bart De Wever. De N-VA-voorzitter maakte gisteren duidelijk dat abortus voor hem een breekpunt voor de regeringsvorming is. ‘Als partijen op de groene knop drukken voor een wet die ik echt schandelijk vind, dan is het erg moeilijk om met diezelfde partijen de volgende dag te doen alsof er niets gebeurd is’, zei hij aan VRT NWS. Daarbij sluit hij zich aan bij het standpunt van CD&V.

Bouchez had zijn antwoord klaar vandaag: ‘Laten we niet te veel onder de indruk zijn van dergelijke uitspraken.’ Dat zei hij aan RTBF. ‘Het parlementair proces loopt. Waar een wil is, is een weg.’ Hoewel de liberalen een regering proberen vormen met onder meer CD&V en N-VA, beiden tegen de versoepeling van de abortuswet, willen ze de stemming niet uitstellen. Iets wat CD&V en N-VA dus we willen. Maar voor Bouchez is ‘het moment om te stemmen is gekomen’.

De Vlaamse liberalen volgen Bouchez daar in, gaf Open vld Kamerfractieleider Vincent Van Quickenborne zondagmiddag aan op VRT.

MR en Open vld zijn in theorie voor een versoepeling, maar laten in praktijk hun parlementsleden vrij om te stemmen wanneer het om ethische thema’s gaat. Dat betekent dat sommige liberalen tegen een versoepeling van de abortuswet kunnen en ook zullen stemmen. Zijn dat er genoeg, dat gebeurt de versoepeling niet en brengt het de formatiegesprekken waarschijnlijk niet in gevaar.