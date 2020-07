NBA-ster LeBron James zal geen politieke boodschap op zijn basketshirt plaatsen: “Dat is niet nodig”

Wanneer het seizoen in de Amerikaanse professionele basketbalcompetitie NBA wordt hervat, zullen spelers actievoeren tegen racisme door een boodschap op de achterkant van hun shirt te plaatsen. LA Lakers-ster LeBron James kondigde zaterdag aan dat er boven zijn rugnummer echter gewoon “James” zal blijven staan.

“Ik zal geen bericht op de achterzijde van mijn shirt hebben”, zei James tijdens een videoconferentie. “Ik complimenteer al diegenen die beslissen iets op hun shirt te plaatsen. Maar het is gewoon iets dat niet echt overeenstemt met mijn missie, mijn doelstelling. Iets op mijn shirt plaatsen is niet nodig opdat de mensen mijn missie begrijpen of weten wie ik ben of wat ik doe.”

Het is de bedoeling dat de NBA op 30 juli wordt hervat, na lange tijd wegens de coronacrisis te zijn stilgelegd. Alle wedstrijden worden gespeeld op het complex van World Disney in Orlando. Bij de voetballers in de Premier League stond er bij iedereen ‘Black Lives Matter’ als boodschap. In de NBA is dit ook mogelijk, maar de spelers kunnen eveneens voor onder meer ‘Justice’, ‘Peace’, ‘Equality’ en ‘Freedom’ kiezen. De overkoepelende organisatie van de competitie heeft er samen met de spelersvakbond meerdere bedacht. LeBron James, die zich eerder geregeld uitsprak tegen racisme en buitensporig politiegeweld, liet verstaan dat hij daar graag bij betrokken was geweest. “Ik had graag mijn zeg gedaan over wat ik op mijn shirt had willen plaatsen. Ik had twee à drie zaken in gedachten, maar ik heb niet deelgenomen aan het hele proces. En dat is normaal en volkomen begrijpelijk.”

Na de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd in de Verenigde Staten wordt wereldwijd actiegevoerd tegen racisme.