Poetshulp krijgt Vlaams ereteken: ‘Moment van ontlading na vier zware maanden’

Ze had tranen in de ogen, poetshulp Martine Van Eyck (56) van het Sint-Trudo Ziekenhuis, toen Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) haar zaterdagmiddag het ereteken van de Vlaamse gemeenschap overhandigde voor haar inzet tijdens de coronacrisis. ‘Dit is een erkenning voor álle helden van de zorg.’