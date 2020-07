Zoektocht naar lichaam Madeleine McCann in Algarve

De Portugese gerechtelijke politie heeft de afgelopen weken meerdere putten in de Algarve doorzocht op zoek naar het lichaam van de vermiste peuter Madeleine McCann.

Agenten keken volgens de Portugese openbare omroep RTP onder meer in putten bij de plaats Vila do Bispo. Dat is een gemeente gelegen op zo’n 15 kilometer van Praia da Luz, de plaats in de Algarve waar de toen 3-jarige McCann in 2007 verdween.

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 uit de vakantiewoning van haar ouders in het Portugese Praia da Luz. Vader en moeder McCann waren op dat moment met vrienden een stukje verderop aan het eten.

Ze controleerden meerdere keren of alles goed was met Madeleine en haar broertje en zusje. Om 22.00 uur bleek Madeleine echter niet meer in haar bed te liggen. De mysterieuze verdwijning trok wereldwijd aandacht. Drie jaar geleden gaven de ouders een interview met de BBC. ‘We koesteren nog altijd hoop’, zei moeder Kate toen.

‘Fundamenteel bewijs tegen Christian B.’

Een maand geleden werd de 43-jarige Duitser Christian B. aangeduid als verdachte. Het Duitse gerecht verdenkt B., een veroordeelde zedendelinquent die momenteel in de gevangenis zit, van moord. Het Duitse openbaar ministerie is ervan overtuigd dat de Britse peuter dood is. ‘Het bewijs daarvoor kunnen we nog niet vrijgeven’, zei Hans Christian Wolters, woordvoerder van het openbaar ministerie in Braunschweig, begin juni. Maar op basis daarvan ‘verwachten we wel dat ze overleden is’.

Volgens de Portugese omroep RTP hebben de autoriteiten in Portugal inmiddels ‘fundamenteel bewijs’ dat B. verbindt aan de verdwijning van het meisje. De politie wil niet reageren op die berichten.

Tussen 1995 en 2007 reisde de man rond in de Algarve met zijn camper. Ook had hij daar diverse tijdelijke banen in de horeca. Verder wordt hij verdacht van inbraken in hotels en drugshandel.