Romney over clementie voor Roger Stone: ‘Ongeziene, historische corruptie van Trump’

De Republikeinse senator Mitt Romney heeft zich opnieuw tegen president Trump uitgesproken. Hij vindt de clementie voor Roger Stone ‘ongeziene corruptie’.

Donald Trump heeft vrijdag de straf van zijn vriend en voormalige adviseur Roger Stone kwijtgescholden via een zogenaamde commutatie. Daarbij wordt de veroordeling niet geschrapt, maar krijgt de schuldige wel strafvermindering. Stone, die door een federale rechter veroordeeld was tot veertig maanden cel moet zelfs niet meer naar de cel.

Mitt Romney, de senator van Utah, was zaterdag de eerste (en voorlopig enige) verkozen Republikein die de beslissing van Trump veroordeelde. Hij sprak op Twitter over ‘ongeziene en historische corruptie’. ‘Een Amerikaanse president past de straf aan van een persoon die veroordeeld is door een jury wegens liegen om diezelfde president af te schermen.’

Unprecedented, historic corruption: an American president commutes the sentence of a person convicted by a jury of lying to shield that very president. — Mitt Romney (@MittRomney) July 11, 2020

Het is niet de eerste keer dat Romney zich tegen Trump keert. De voormalige Republikeinse presidentskandidaat van 2012 was de enige van zijn partij die voor impeachment stemde. En vorige maand stapte hij nog mee op met antiracismebetogers in een mars in de buurt van het Witte Huis.

Maar verder is er weinig kritiek binnen de Republikeinse partij. Mitch McConnell, de voorman in de Senaat, gaf geen commentaar. Er valt soms zelfs lof te horen voor de beslissing. Zo tweette senator Lindsey Graham vooraf al dat het terecht zou zijn als de president de straf van Stone zou omzetten.

Ontsnapt op de valreep

De 67-jarige Roger Stone moest normaal op 14 juli naar de gevangenis. Hij werd tot meer dan veertig maanden cel veroordeeld omdat hij loog tegen het Congres over zijn rol als contactpersoon tussen Trumps campagneteam en WikiLeaks, dat tijdens de verkiezingscampagne gehackte e-mails van Trumps Democratische uitdager Hillary Clinton had gelekt. Hij werd ook veroordeeld voor het beïnvloeden van getuigen en obstructie van het Congres in het onderzoek naar Russische beïnvloeding.

Roger Stone viert de beslissing van de president. Foto: Reuters

Enkele uren voor de aankondiging had een federaal beroepshof nog Stones verzoek afgewezen om de start van zijn celstraf uit te stellen. Hij had daarom gevraagd omdat hij bang was voor het nieuwe coronavirus.