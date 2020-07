Ook De Wever maakt van abortus breekpunt voor formatie

‘Als partijen op de groene knop drukken voor een wet die ik echt schandelijk vind, dan is het erg moeilijk om met diezelfde partijen de volgende dag te doen alsof er niets gebeurd is.’ Met die uitspraak over de versoepeling van de abortuswet zet N-VA-voorzitter Bart De Wever de formatiepoging van de ‘drie koningen’ verder onder druk.

De Wever, die zijn uitspraak deed aan VRT NWS in de marge van de 11 juli-viering in Antwerpen, ging nog een stapje verder. ‘Als die partijen mekaar zo geweldig vinden dat ze op die basis een regering kunnen vormen met socialisten, communisten en groenen, dan moeten ze dat maar doen. Dat zal een regering zijn die in Vlaanderen nul komma nul draagvlak heeft.’

‘Die partijen’, dat zijn Open VLD en MR. De Vlaamse en Franstalige liberalen worden zo door De Wever onder druk gezet om mee de versoepeling van de abortuswet tegen te houden. Voorzitters Egbert Lachaert (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR) proberen namelijk samen met Joachim Coens (CD&V) partners te vinden om de huidige minderheidsregering uit te breiden. De zogenaamde ‘Arizona-coalitie’ – Open VLD, MR, CD&V, CDH, N-VA en SP.A – geniet daarbij de voorkeur. Maar die partijen verschillen van mening over de versoepeling van abortus: Open VLD, MR en SP.A zijn voor, CD&V en N-VA tegen.

De Wever koppelt zijn deelname aan de Arizona-coalitie dus aan de abortuswet.

Coens steigert

CD&V deed hem dat al voor begin juli. Toen het wetsvoorstel voor versoepeling op 2 juli ter stemming voorlag in de Kamer rekende CD&V op gemaakte afspraken tussen de christendemocratische en liberale regeringspartners om het terug te sturen naar de bevoegde Kamercommissie. Maar toen MR-voorzitter Bouchez liet weten dat zijn Kamerleden vrij mochten stemmen, steigerde Joachim Coens.

Uiteindelijk vroegen de tegenstanders van het voorstel – CD&V, N-VA, Vlaams Belang en CDH (dat het voorstel wil bijsturen) – toen een nieuw advies aan de Raad van State. Daarmee werd er tijd gekocht. Tijd voor de zogenoemde ‘drie koningen’ Coens, Bouchez en Lachaert om af te spreken dat ethische dossiers ‘bij de afbakening van het regeer­akkoord’ aan bod zullen komen.

Maar veel soelaas bood die afspraak niet. Bouchez maakte in een tweet al snel duidelijk dat de zaak toch niet ­geëva­cueerd was uit het parlement. ‘Zonder regering doet het parlement zijn werk’, tweette hij.

Donderdag opnieuw stemming?

Vrijdag heeft de Raad van State de zaak weer versneld. Het nieuwe advies over het voorstel is in een sneltempo afgeleverd. De PS heeft vrijdag meteen aan Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) gevraagd om het punt op de Kameragenda te zetten. Woensdag wordt daarover beslist tijdens de Conferentie van voorzitters. Normaal zou het wetsvoorstel dus komende donderdag tijdens de plenaire vergadering gestemd kunnen worden.

Het wetsvoorstel zou abortus volledig uit de strafwet halen en de termijn van twaalf naar achttien weken verlengen. De verplichte bedenktijd wordt ook ingekort en er komen strafsancties voor wie abortus wil verhinderen.

Afwachten of de brede meerderheid voor versoepeling, bestaande uit socialisten, liberalen, groenen, PVDA en DéFi, die er eerder was, donderdag nog overeind blijft.