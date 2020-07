Opnieuw brand bij Umicore in Hoboken

Bij het metaalverwerkend bedrijf Umicore in Hoboken is zaterdag brand ontstaan. Het gaat volgens de Antwerpse brandweer om een beperkte brand en er vielen geen gewonden.

Volgens de eerste berichten zou de brand ontstaan zijn in een lokaal van zo’n twintig vierkante meter en zouden de vlammen zijn doorgeslagen naar het dak. ‘De brandweer van Antwerpen heeft de brand onder controle’, zegt woordvoerster Jasmien O aan Gazet van Antwerpen ‘Er was rookontwikkeling, maar het ging niet om een grote brand.’

Wie toch last heeft van eventuele rook, sluit best ramen en deuren.

Lood in het bloed

De site van Umicore werd al meermaals getroffen door branden. De schade van de laatste brand, in maart van dit jaar, is nog zichtbaar.

Het bedrijf kwam de voorbije weken ook in het nieuws nadat bij kinderen in de omliggende wijken Moretusburg en Hertogvelden verhoogde loodwaarden werden vastgesteld. Twintig kinderen die rond de site wonen, hadden meer dan 10 µg/dl lood in het bloed. Bij de vorige meting, in het najaar van 2019, ging het om slechts twee kinderen. Geen enkele loodconcentratie wordt als veilig beschouwd, maar vanaf 5 µg/dl is verhoogde waakzaamheid noodzakelijk.

Het bloedonderzoek pookte het debat over de ligging van de fabriek weer op. Hoort een vervuilende fabriek thuis in een woonwijk? Luc Gellens, de directeur van Umicore, draaide de vraag afgelopen week om. ‘Hier wonen mensen op minder dan honderd meter van de fabriek, dus het minste stof dat over de omheining waait, kan een invloed hebben op hun gezondheid. Dan zou het beste zijn dat er geen gezinnen met kleine kinderen in de omgeving wonen. Of het moet op voldoende afstand zijn, en dan spreek ik over meer dan een kilometer.’

