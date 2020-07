Vakantie-exodus zorgt voor filepiek op Franse wegen

Bij onze zuiderburen is zaterdag een piek van 955 km aan files bereikt. ‘De situatie is uitzonderlijk. Het aantal files is veel hoger dan dat van zaterdag 13 juli 2019’, aldus de Franse verkeersinformatiedienst Bison Futé.

Het is een ‘rode dag’ voor vertrek, volgens het Franse verkeerscentrum. De ANWB, de Nederlandse Toeristenbond, wijt dat aan de Fransen zelf. Er is een tweede golf vakantiegangers vertrokken richting het zuiden en het westen van het land, tweet de ANWB. En wie geen vakantie heeft, begint vaak wel van een verlengd met de nationale feestdag op dinsdag 14 juli.

Maar ook veel Belgen beginnen aan hun vakantie. In Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg is het bouwverlof begonnen. En in Nederland is in de meeste regio’s de zomervakantie ook begonnen.

Ongeval met twee doden

Al aan het begin van de ochtend was het daardoor zeer druk op de A7 vanwege een ongeval met één enkel voertuig, kort na 9.30 uur in de buurt van Piolenc (Vaucluse ), waarbij twee passagiers zijn omgekomen en twee anderen lichtgewond werden, aldus snelwegbeheerder Vinci Autoroutes aan AFP. De slachtoffers maken deel uit van dezelfde familie.

Het ongeval veroorzaakte onmiddellijk een enorme vertraging die bijna de hele dag zal aanhouden, waarbij het verkeer zich op één rijstrook in plaats van drie of twee rijstroken beweegt.

De reistijd om 13.00 uur was daardoor vijf uur in plaats van anderhalf uur tussen Lyon en Orange. In de andere richting van de snelweg was er een ‘kijkfile’ van 20 minuten.

Aan de Atlantische kust stonden er ook files op de A10 tussen Poitiers en Bordeaux. Ook tussen Toulouse en Narbonne op de A61 was er een extra reistijd van 20 minuten. Ten slotte registreerde Bison Futé op de A43 een verkeersopstopping van 24 kilometer in Isère van Saint-Quentin-Fallavier naar Cessieu om 12.00 uur.

Zondag wordt geclassificeerd als ‘oranje’ (druk verkeer) voor vertrekkers naar het zuiden.