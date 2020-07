Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) pleit ervoor om de ruim twintig jaar oude Vlaamse resoluties die pleiten voor verregaande autonomie voor Vlaanderen vanonder het stof te halen. Dat zegt ze in een interview naar aanleiding van 11 juli, het feest van de Vlaamse Gemeenschap.

De traditie wil dat de voorzitter van het Vlaams Parlement op 11 juli een toespraak geeft op het Brusselse stadhuis, in aanwezigheid van ongeveer 600 gasten. Door de coronacrisis kon die plechtigheid dit jaar niet doorgaan. Homans koos er daarom voor om haar boodschap te geven in een interview dat werd uitgezonden op de website van het parlement.

‘Ik denk dat het belangrijk is dat we met het Vlaams Parlement het lot van de Vlamingen veel meer in eigen handen kunnen nemen’, zegt Homans. ‘Ik denk dat 11 juli het momentum is om als voorzitter van het Vlaams Parlement die vijf befaamde resoluties nog eens op tafel te leggen, ze van onder het stof te halen en te actualiseren.’

Die vijf resoluties dateren van 1999. Het Vlaams Parlement keurde ze goed met het oog op een volgende staatshervorming. Er wordt onder meer gepleit voor meer samenhangende bevoegdheidspaketten, met meer financiële en fiscale autonomie voor Vlaanderen.

Homans geeft die boodschap niet alleen omwille van de Vlaamse feestdag, maar ook omdat de federale onderhandelaars (de voorzitters van CD&V, Open VLD en MR) aangegeven hebben dat ze tegen 21 juli een doorbraak willen bereiken in de regeringvorming. ‘Ik hoop dat de federale onderhandelaars ook meenemen dat het zeer belangrijk is om over die bevoegdheden te spreken’.

De coronacrisis zorgt volgens Homans voor een momentum. ‘Ik denk dat iedereen wel weet en beseft dat er van alles in misgelopen en dat je door meer coherente en homogene bevoegdheidspaketten veel problemen had kunnen voorkomen’. Volgens Homans zou het overdragen van bevoegdheden niet alleen voor de Vlamingen maar ook voor de Franstaligen een goede zaak zijn.