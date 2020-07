Speler STVV test positief op coronavirus, geen invloed op oefenmatch tegen Anderlecht

De 17-jarige Rein Van Helden, die bij STVV meetraint bij de A-kern tijdens de voorbereiding op het komende seizoen, heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft STVV-clubdokter Peter Bollars zaterdag bevestigd aan Belga. De oefenwedstrijd van zaterdagmiddag tegen Anderlecht ging toch van start zoals gepland.

‘Donderdag hebben onze spelers opnieuw een coronatest ondergaan’, stelt Bollars. ‘Uiteindelijk blijkt Rein Van Helden positief getest te hebben, hoewel hij geen symptomen vertoonde. Hij was ontgoocheld en totaal verrast toen ik hem meldde dat hij uit de groep gehaald wordt en in quarantaine moet gaan. Volgende week wordt hij opnieuw getest.’

De vriendschappelijke match tegen Anderlecht is in samenspraak met paars-wit zaterdag toch van start gegaan om 12 uur. ‘De Pro League laat toe dat clubs onderling mogen beslissen of een oefenmatch al dan niet doorgaat’, aldus Bollars. ‘Het doel van het protocol van de Pro League is om snel te anticiperen bij een positief geval, en dat hebben we zeker gedaan. Dit zullen we de komende weken nog vaker meemaken, het is inherent aan het coronaverhaal.’

Meteen na de oefengalop tegen RSCA worden alle spelers van Sint-Truiden opnieuw getest.