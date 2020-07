In het weekend nog wat zon, vanaf dinsdag wolken en regen

Opklaringen en stapelwolken wisselen elkaar zaterdagnamiddag af, en lokaal kan er een buitje vallen. In het westen wordt het geleidelijk wel droog en zonnig. De maxima schommelen tussen 16 graden in de Hoge Venen en 20 à 21 graden in het centrum. Dat meldt het KMI.

Na een laatste bui in het oosten van het land wordt het zaterdagavond droog met brede opklaringen vanaf het westen. ‘s Nachts wordt het rustig, droog en licht bewolkt. Plaatselijk verwachten we wat meer lage wolkenvelden en kan er ook nevel of een mistbank gevormd worden. De minima liggen tussen 4 graden in sommige Ardense valleien en 10 graden in het centrum.

Zondag begint zonnig, maar in de loop van de dag wordt het in het binnenland wisselend bewolkt, maar het blijft droog. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Hogen Venen en 22 à 23 graden in het centrum van het land. Zondagavond en ­-nacht is het rustig, droog en lichtbewolkt met soms hoge wolkensluiers.

Ook maandag blijft het rustig en vrij zonnig. In de loop van de dag ontstaat er wat stapelbewolking. Maxima tussen 20 en 22 graden in de Ardennen en in de kuststreek tot 25 graden in de Gaume.

Het weer keert dinsdag, met vanaf het westen veel wolken met perioden van regen of buien. De maxima schommelen tussen 17 en 22 graden.

Woensdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met enkele buien. Bij maxima tussen 15 en 19 graden is het vrij koel voor deze tijd van het jaar.

Donderdag wordt het gedeeltelijk bewolkt met hier en daar nog een bui. Het wordt iets zachter, bij maxima van 17 tot 21 graden.

Vrijdag zou het meestal droog worden met een afwisseling van zon en wolken. De maxima schommelen tussen 18 en 23 graden. Ook zaterdag zou het meestal droog worden met opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 20 en 24 graden.