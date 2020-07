Mogelijk tot 9.000 banen op de tocht bij Emirates

Door de coronacrisis zette luchtvaartmaatschappij Emirates al tien procent van zijn personeel op straat. Tim Clark, voorzitter van het bedrijf, sluit echter niet uit dat alles samen 15 procent van het personeel zal moeten vertrekken. Het gaat dan om 9.000 jobs.

De grootste luchtvaartmaatschappij van het Midden-Oosten vloog voor de start van de crisis naar 157 bestemmingen. Intussen zijn de activiteiten deels hervat: tegen midden augustus plant Emirates naar 58 bestemmingen te vliegen. Voorzitter Tim Clark had eerder al gezegd dat het vier jaar zou duren vooraleer de activiteiten opnieuw ‘een bepaalde graad van normaliteit’ bereiken.

Voor de crisis stelde Emirates goed 60.000 mensen te werk. In het BBC-interview zegt Clark nu dat de maatschappij al 10 procent van het personeel heeft moeten laten gaan. ‘We zullen er waarschijnlijk nog iets meer moeten ontslaan, waarschijnlijk tot 15 procent’, zei Clark. Tot nu had de maatschappij nooit bekendgemaakt hoeveel ontslagen er gevallen zijn.

Nog volgens de topman is het bedrijf er niet zo slecht aan toe als andere in de sector. In maart had het bedrijf, met hoofdzetel in Dubai, nog aangekondigd dat de jaarwinst met 21 procent zou toenemen.