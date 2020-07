Twee minderjarige Nederlanders opgepakt in Knokke-Heist

Vrijdagavond zijn in Knokke-Heist twee minderjarige Nederlandse jongeren opgepakt. Verder bleef het afgelopen nacht vrij rustig in de uitgaansbuurt in vergelijking met vorige dagen.

Sinds woensdagnacht is er een indrukwekkende politiemacht op de been in Knokke-Heist. Omdat honderden jongeren telkens samentroepen na sluitingsuur rond het Alfred Verweeplein, werd het er afgelopen week onrustig. Vrijdagavond verliep een stuk rustiger dan de vorige nachten.

‘Onze mensen waren nog sterk aanwezig maar we konden alles snel tot rust brengen’, zegt koprschef Steve Desmet. ‘Er waren nog enkele opstootjes maar voor de rest bleef het rustiger dan de voorbije nachten.’

Wel werden er twee minderjarige Nederlanders opgepakt uit de streek van Amsterdam voor het verstoren van de openbare orde. De politie ontruimde de uitgaansbuurt opnieuw na het sluiten van de cafés en dat verliep rustig. De politie zal nog zeker tot het einde van het weekend aanwezig zijn in de uitgaansbuurt.

De lokale politie Damme/Knokke-Heist is ondertussen nog steeds op zoek naar een jongeman die dinsdagnacht een trap gaf aan een politie-inspecteur. ‘We hopen snel op een tip die ons verder kan helpen’, aldus Desmet.