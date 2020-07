VS breekt opnieuw dagrecord besmettingen, ook aantal doden gaat omhoog

Het gaat van kwaad naar erger met het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten. Vrijdag hebben meer dan 68.000 Amerikanen positief getest, en ze mogen zich stilaan ook zorgen maken over het snel stijgend aantal overlijdens.

The New York Times spreekt over 68.000 besmettingen, Reuters doet er nog eens duizend bij. Hoe dan ook werd vrijdag opnieuw een nieuw dagrecord opgetekend in de Verenigde Staten, al voor de zevende keer in elf dagen tijd.

Ter vergelijking: op 24 juni rapporteerde het land ongeveer 37.000 besmettingen, toen het dagrecord van twee maanden eerder werd verbroken. Zestien dagen later is het cijfer met nog eens minstens 84 procent gestegen, en niemand die weet of de piek nu wel al bereikt is.

In negen staten werd vrijdag een dagrecord opgetekend: Alaska, Georgia, Idaho, Iowa, Louisiana, Montana, Ohio, Utah en Wisconsin, al blijven Florida en Texas momenteel de zwaarst getroffen staten.

In deze twee staten, maar ook in Alabama, Arizona, Mississippi, North Carolina, South Dakota en Tennessee werd eerder deze week bovendien het dagrecord van het aantal overlijdens verbroken. Erg verwonderlijk is dat niet: een stijging van het aantal doden volgt altijd later op de besmettingen.

De voorbije vier dagen werden over het hele land telkens meer dan 800 overlijdens per dag genoteerd, schrijft The Washington Post. Op 5 juli, nog geen week geleden dus, waren dat er ‘amper’ 217. Het record van meer dan 2.000 doden per dag dat begin mei werd genoteerd zou dus wel eens sneller dan verwacht kunnen verbroken worden, waarschuwen experten.

Gevangenen vervroegd vrijgelaten

De Texaanse gouverneur Greg Abbott waarschuwde zijn inwoners vrijdag dat ze de maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan, maar beter ten harte nemen. Zo niet zou het wel eens tot een nieuwe lockdown kunnen leiden, ‘ook al was dat het laatste dat hij zelf wilde’.

In Florida werd vrijdag met 11.433 besmettingen net geen nieuw record gezet, maar ze beginnen zich wel stilaan zorgen te maken over het snel stijgend aantal ziekenhuisopnames en overlijdens. Donderdag werd met 120 doden een triest record gezet, en een vijftigtal ziekenhuizen liet al optekenen dat hun afdeling intensieve zorg volledig ingenomen is. Toch opent het pretpark Walt Disney World in Orlando vandaag opnieuw de deuren.

In Californië, eveneens zwaar getroffen, werd vrijdag dan weer aangekondigd dat tegen eind augustus 8.000 gevangenen vervroegd worden vrijgelaten. De staat hoopt zo de uitbraken in de overbevolkte gevangenissen terug te dringen. in de gevangenis van San Quentin nabij San Francisco hebben ruwweg 3.300 gevangenen positief getest.

Sinds het begin van de coronacrisis werd in de Verenigde Staten al bij meer dan 3,18 miljoen mensen het coronavirus vastgesteld. Bijna 134.000 mensen hebben het niet overleefd.