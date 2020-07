Engelse voetbalwereld rouwt om wereldkampioen Jack Charlton

De voormalige voetballer Jack Charlton, die in 1966 het WK won met Engeland, is vrijdag op 85-jarige leeftijd overleden. De Leeds United-legende was al lange tijd ziek, zo meldt zijn voormalige club zaterdag.

De oudere broer van Manchester United-icoon Bobby Charlton maakte deel uit van de Engelse selectie die in 1966 het WK in eigen land won. Hij kwam in elke match op die WK-eindronde in actie. Jack Charlton verzamelde in totaal 35 caps. Hij scoorde zes keer voor de Three Lions.

Jack Charlton speelde slechts voor één club in zijn carrière. In 23 jaar als speler trad hij in 773 wedstrijden aan voor Leeds United, goed voor 96 doelpunten. De voormalige centrale verdediger maakte op 25 april 1953 zijn debuut. Met Leeds United kroonde hij zich in 1969 tot kampioen. Verder heeft hij ook een FA Cup (1972) en een League Cup (1968) op zijn palmares staan. In 1973 speelde Charlton zijn laatste wedstrijd.

Na zijn carrière als speler coachte Charlton Middlesbrough (1973-77), Sheffield Wednesday (1977-83) en Newcastle United (1984-85). Van 1986 tot 1996 was hij bondscoach van de Ierse nationale ploeg.