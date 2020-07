Meer dan 500 migranten aangekomen op Lampedusa in twee dagen

Op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn in twee dagen tijd meer dan 500 migranten aan land gekomen. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) komt dat door het kalme weer op de Middellandse Zee.

Donderdag kwamen vanuit Tunesië negen boten aan met alles samen 116 mensen aan boord. Vrijdag slaagden zeven boten er eveneens in om vanuit het Noord-Afrikaanse land Lampedusa te bereiken, net als twee grotere vaartuigen vanuit Libië, goed voor in totaal 434 migranten. Van alle migranten die de voorbije 48 uur aankwamen, komen er volgens de IOM 362 uit Bangladesh.

Sinds het begin van het jaar zijn al zowat 8.000 migranten via de zee aangekomen in Italië. Dat is meer dan in dezelfde periode vorig jaar (3.000), maar veel minder dan in dezelfde periode in 2018 (17.000).